Bitcoin: prese di beneficio spingono la quotazione sotto quota 11 mila dollari

Luca Fiore 22 dicembre 2017 - 18:51

MILANO (Finanza.com)

Minimo intraday sotto quota 11 mila dollari per il Bitcoin, in calo in questo momento del 17,89% a 12.867,68 dollari. Dopo essersi spinta fino a 19.500 dollari, la prima criptomoneta ha iniziato a perdere terreno in scia dei fisiologiche prese di beneficio. Nel 2017 il BTC ha guadagnato circa il 1.200%.