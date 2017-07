Biglietto verde in caduta libera: Dollar index ha toccato minimi dal 22 settembre 2016

Alessio Trappolini 13 luglio 2017 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Dollaro in caduta libera sul mercato forex internazionale. Nel corso della mattinata il Dollar Index, che monitora la forza relativa del biglietto verde verso le principali divise internazionali, ha toccato un nuovo minimo relativo a 95,464 punti; occorre risalire al 22 settembre del 2016 per ritrovare questo livello della moneta americana.Il mercato ha registrato in queste ultime ore un cambiamento di tendenza abbastanza netto, complice soprattutto l'ultimo discorso del Presidente della Fed, Janet Yellen, che i mercati hanno interpretato nel senso di un allungamento dei tempi del rialzo dei tassi negli Usa.