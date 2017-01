Valute: la lira turca continua a perder valore, nuovo massimo storico del cambio usd/try

Alessio Trappolini 10 gennaio 2017 - 13:23

MILANO (Finanza.com)

Ancora una giornata da record negativo per la lira turca. Nonostante la fase discendente del dollaro americano (Dollar Index sceso a 101,95 punti questa mattina), la divisa turca continua ad indebolirsi in un contesto che vede la Turchia esser preda delle fragilità geopolitiche ed economiche del Paese stesso (come già messo in luce in un precedente articolo pubblicato da Borse.it: http://bit.ly/2i910UB ).



In questo quadro il cross usd/try ha toccato nuovi massimi storici questa mattina a 3.7871 dollari, giungendo a ridosso dell’importante soglia psicologica dei 3.8 dollari.