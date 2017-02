Settimana cominciata sugli scudi per rame e acciaio, indicano potenziale crescita in economia

Alessio Trappolini 13 febbraio 2017 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

Settimana cominciata positivamente per le quotazioni dei principali metalli industriali sulle piazze finanziarie internazionali. Questa mattina i contratti sul rame scambiati a Shangai sono in rialzo del 4,2%, mentre quelli sull’acciaio avanzano del 3,2%, sui massimi rispettivamente dal 2015 e 2014.



“I rialzi su queste materie prime tipicamente indicano un’economia in potenziale accelerazione”, fanno notare gli analisti di Mps Capital Services. Per gli esperti dell’Ufficio studi “alla base degli acquisti vi sono una serie di elementi quali gli ottimi dati sulla bilancia commerciale cinese, lo sciopero delle miniere in Cile e il blocco della produzione nella miniera di Freeport in Indonesia”.