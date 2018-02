Oil&Gas: per Api scorte oil e benzina in aumento, calano quelle distillati

michele fanigliulo 28 febbraio 2018 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Prezzi del petrolio in calo. Il Brent è a 66,38 dollari (-0,4%) e il Wti a 62,76 dollari (-0,4%).Secondo l’American Petroleum Institute (API) lo stock di petrolio è salito infatti di circa 0,9 milioni di barili la scorsa settimana (attese per +2,2 mb). Le scorte di benzina segnano un incremento di 1,9 milioni di barili (attese per +0,3 mb). Quelle dei distillati decrescono di 1,4 milioni di barili, con attese per -1 milioni di barili.CommentoSi ricorda che il dato ufficiale Eia sarà pubblicato oggi alle 16.30. Le quotazioni petrolifere stanno risentendo dell’incremento atteso dall’API.I titoli del comparto oggi aprono con Eni in lieve calo (-0,2%) a 13,79 euro, Saipem perde lo 0,5% a 3,428 euro e Tenaris 1,14% a 14,28 euro. Saras è a 1,735 euro (-0,4%), mentre d’Amico cresce dello 0,4% a 0,236 euro.