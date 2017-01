Natural Gas: future a picco al Nymex, pesa fattore climatico

Alessio Trappolini 30 gennaio 2017 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

Caduta a picco per i contratti per consegna a tre mesi sul Natural Gas. I futures quotati al Nymex cedono il 3,37% scivolando a 3,245 dollari. Per gli analisti la flessione è causata del miglioramento delle condizioni climatiche negli Stati Uniti, che potrebbe frenare la domanda della risorsa.



Gli investitori ora guardano a giovedì quando saranno resi noti dall’EIA il dato settimanale sulla variazione delle scorte di natural gas (relativamente alla settimana terminata il 27 gennaio).