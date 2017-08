Forex: rafforzamento euro su franco svizzero potrebbe non durare a lungo (analisti)

Valeria Panigada 16 agosto 2017 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Ilfranco svizzero continua a soffrire nei confronti dell’euro tanto che il cambio si trova di nuovo sotto 1,15. Ma questo movimento potrebbe non durare a lungo, anzi, potrebbe invertirsi nei prossimi mesi. Lo sostiene Yann Quelenn analista di Swissquote, secondo il quale il cambio non andrà verso 1,20 e tanto meno che la tendenza attuale possa essere sostenibile nel medio periodo. "Non sono perfettamente chiari i fondamentali dietro il recente rialzo del franco svizzero contro la moneta unica: la situazione politico-economica non si è modificata durante l’estate e pertanto riteniamo che l’attuale cambio rappresenti solo un aggiustamento delle quotazioni dell’euro che si sta rafforzando nei confronti delle principali monete del G10 sulle crescenti aspettative di una ripresa dell’Eurozona", spiega l'esperto. Le tensioni geopolitiche dell’Europa sono rientrate negli ultimi mesi, ma la questione dell’enorme debito greco è ancora lontana dall’essere risolta e ciò probabilmente potrebbe pesare ancora sulla tenuta dell’Unione Europea. Queste sono le ragioni di base per cui l'analista di Swissquote ritiene che una pressione inversa (vendita di euro e acquisti di franchi svizzeri) non sia da escludere nel prossimo futuro, "specialmente considerando che i mercati stanno decisamente sovrastimando la ripresa europea", conclude.