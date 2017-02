Forex: euro si assesta in area 1,06 contro dollaro, pesa incertezza politica in Francia e Italia

Alessio Trappolini 20 febbraio 2017 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

L’euro/dollaro si assesta sopra la soglia degli 1,06 dollari questa mattina, dopo un weekend difficile dal punto di vista politico per i principali Paesi dell’Eurozona. In Francia, i colloqui finalizzati a trovare un candidato unico per le presidenziali francesi non hanno mostrato grandi progressi.



L'eventualità di un asse a sinistra tra il socialista Benoit Hamon e l'esponente radicale Jean-Luc Melanchon potrebbe infatti preoccupato il mercato perché creerebbe terreno fertile per l’ascesa della candidata di estrema destra Marine Le Pen.

In Italia l’assemblea del Partito Democratico ha praticamente sancito la definitiva scissione fra la minoranza Dem e l’ala fedele all’ex premier Matteo Renzi. Questo evento potrebbe ora indebolire il sostegno all’attuale governo Gentiloni.



In questo quadro il cambio fra moneta unica e biglietto verde veleggia a poco sopra gli 1,06 dollari.