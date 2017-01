Forex: euro/dollaro scende ancora, cross sotto quota 1,04

Titta Ferraro 3 gennaio 2017 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Non si arresta la discesa dell'euro. Dopo i cali della prima seduta dell'anno, il cross tra le due principali valute del forex continua a vedere l'euro perdere terreno e negli ultimi minuti è sceso sotto 1,04 toccando un minimo a 1,0396.

Attesa per i dati sull'inflazione tedesca di dicembre in arrivo alle ore 14.00. Sempre nel pomeriggio arriverà l’ISM manifatturiero statunitense di dicembre atteso in aumento e che potrebbe favorire un ulteriore consolidamento del dollaro.