Forex: euro/dollaro in area 1,22, penalizzato soprattutto il cambio con lo yen sceso sotto i 130

2 marzo 2018

L'euro/dollaro rimane sotto pressione muovendosi in area 1,22, dopo che ieri ha aggiornato i minimi da sei settimane, scendendo sotto tale area. "L’impressione - afferma Vincenzo Longo, market strategist di IG - è che le vendite possano proseguire ancora oggi, aprendo a un test all'area di 1,20". Il cambio continua ad essere appesantito dalle deboli indicazioni sull'inflazione dell'Eurozona arrivate ieri, che confermano in qualche modo i timori di Mario Draghi. Particolarmente penalizzato il cambio euro/yen, sceso sotto 130 per la prima volta da sei mesi, a causa anche del risk off presente sui mercati. Questa mattina questo cross viaggia in area 129,89 segnando un calo dello 0,30%.