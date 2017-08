Forex: dollaro prosegue nel cauto tentativo di recupero

Alessio Trappolini 7 agosto 2017 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

Avvio in cauto recupero per il dollaro statunitense, che fa eco a quanto emerso nella seduta di venerdì a seguito del risultato migliore delle attese sulle payrolls di luglio. Il dato sulla creazione di nuove buste paga e quello sulla disoccupazione hanno infatti messo in luce una dinamica migliore del previsto ed hanno interrotto la tendenza ribassista del biglietto verde che proprio la scorsa ottava aveva raggiungo il minimo relativo a 92,548 punti, toccato l’ultima volta il 3 maggio 2016.In questo quadro, questa mattina il Dollar Index, che monitora l’andamento della divisa Usa sulle principali controparti internazionali, veleggia a ridosso di area 93,50 punti dopo la puntata di venerdì in direzione dei 94 punti.