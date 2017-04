Eurodollaro scivola dello 0,65% dopo i massimi relativi dal 10 novembre scorso aggiornati questa mattina

Alessio Trappolini 26 aprile 2017 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Perde lo 0,65% il cambio fra dollaro ed euro nella giornata in cui il presidente Donald Trump dovrebbe comunicare i dettagli del piano fiscale che intende implementare e alla vigilia della riunione Bce di domani.



Il cross valutario è sceso dai massimi relativi toccati in mattinata a 1,095 dollari (massimi dal 10 novembre scorso) per scivolare sui minimi di giornata a 1,088 dollari.