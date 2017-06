Dollar Index su minimi da 11 novembre, Cina pronta ad incrementare Tresury in portafoglio

Alessio Trappolini 7 giugno 2017 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

Dollaro Usa sui minimi dal’11 novembre scorso. L’indice Dollar Index questa mattina ha di nuovo testato i minimi, toccati anche ieri, a 96,52 punti.



A favorire questo movimento vi è “il calo dei tassi a lungo termine core e la notizia riportata da Bloomberg News, secondo cui la Cina sarebbe pronta ad incrementare i Treasury in portafoglio”, hanno commentato questa mattina gli analisti dell’Ufficio Studi Mps Capital Service.



Con un dollaro a velocità ridotta “non si arresta il favore accordato dagli investitori ai titoli obbligazionari emergenti denominati in USD – scrivono gli esperti di Mps Capital Service - a giudicare dalle nuove sottoscrizioni record registrate dal principale Etf USA relativo a questo comparto”.



In questo quadro il cambio fra dollaro e yen giapponese ieri è sceso sotto quota 110 andando a toccare un minimo risalente al 24 aprile scorso. Allo stesso tempo l’eurodollaro ha toccato la resistenza grafica posta sul daily chart a 1.285 $.