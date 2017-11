Tonfo sterlina dopo decisione storica Bank of England, scivola a $1,314

Laura Naka Antonelli 2 novembre 2017 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Scivolone della sterlina, che perde 1 centesimo circa nei confronti del dollaro, a quota $1,314, dopo la decisione della Bank of England di alzare i tassi di interesse per la prima volta in dieci anni.Le vendite sono provocate dal comunicato della banca centrale del Regno Unito, da cui emerge che un qualsiasi eventuale rialzo dei tassi avverrà "in modo graduale e in modo limitato".