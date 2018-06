Sterlina poco mossa in attesa della BoE, come potrebbe muoversi il cambio Eur/Gbp?

Valeria Panigada 21 giugno 2018 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

Attenzione oggi alla sterlina in vista della Bank of Engalnd che oggi si pronuncerà sull’aumento dei tassi. "Non si attendono grandi novità, considerando che a maggio solo 2 membri su 9 hanno votato per un aumento dei tassi e tutto lascia presagire che sarà agosto il mese prescelto per una decisione così importante", ha confermato Mauro Masoni, premium client manager in Italia di Cmc Markets. Al nulla di fatto, ricorda l'esperto, potrebbe contribuire il recente calo dell’inflazione, passata dal 3,1% al 2,4%. Non solo. Il governatore della BoE, Mark Carney, qualche settimana fa ha parlato apertamente di “stretta monetaria” e quindi i mercati si apettano indicazioni sul futuro.Al momento il cambio euro/sterlina è poco mosso in area 0,8784, in attesa dell'annuncio della BoE. Secondo Masoni, la resistenza rappresentata dalla media mobile a 200 periodi nella fascia 0,8820-0,8830 e il supporto fornito dai recenti minimi a 0,8700 hanno creato un'area che potrebbe essere oltrepassata dopo la decisione della BoE. Al ribasso l’eventuale rottura potrebbe avvicinare il cambio a 0,8640, mentre al rialzo è possibile un ritorno a 0,8865.