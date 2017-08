Sterlina in affanno su euro, a minimi da flash crash ottobre. Poi recupera con notizia Draghi

Laura Naka Antonelli 16 agosto 2017 - 13:45

Sterlina in recupero, dopo il minimo testato nei confronti dell'euro dal flash crash dello scorso ottobre.Il recupero della valuta britannica è stato alimentato dall'indebolimento dell'euro - che è sceso anche sotto $1,17 nei confronti del dollaro -, dopo la notizia della decisione di Mario Draghi di non discutere, in occasione del simposio a Jackson Hole, del QE della Bce.Nelle prime ore della mattinata, il rapporto euro-sterlina era salito fino a 0,9141, al massimo dal 2010, se si considera il flash crash di ottobre della sterlina.Il cambio ha poi ridotto i guadagni, attorno a 0,9127 sterline su euro.