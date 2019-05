Oro prosegue risalita, tweet Trump "agitano" più i mercati azionari che i metalli preziosi (analisti)

Daniela La Cava 8 maggio 2019 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Tra i metalli preziosi, seduta positiva per l'oro che sta avanzando dello 0,25% a 1.288,8 dollari l’oncia, cercando così di continuare la sua risalita. "Il movimento positivo degli ultimi giorni potrebbe trovare più forza se il lingotto superasse la resistenza piazzata a 1.288 dollari, con un primo obiettivo a 1.300 dollari", commenta Carlo Alberto De Casa, rimarcando che fino a questo momento "i tweet di Donald Trump hanno agitato più i mercati azionari che quelli dei metalli preziosi, con i prezzi dell'oro incapaci di rompere la linea di tendenza ribassista a medio termine".Sempre in ambito di preziosi, De Casa suggerisce che la situazione è particolarmente interessante per l'argento, che è vicino alla rottura della trendline ribassista che ha portato giù i prezzi nelle ultime 10 settimane. Un rimbalzo chiaro sopra 15 dollari denoterebbe forza, facendo spazio per ulteriori recuperi.