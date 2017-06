Forex: sterlina torna sotto 1,27, forte attesa per meeting Boe

Titta Ferraro 15 giugno 2017 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Mattinata in flessione per la sterlina tornata sotto quota 1,27 (1,2696) contro il dollaro Usa. La discesa è stata dettata inizialmente dalla reazione rialzista del dollaro al meeting della Fed. Poi a metà mattinata è arrivata anche la doccia fredda delle vendite al dettaglio, scese dell'1,2% a maggio, peggio delle attese. Tra poco è atteso l'annuncio sui tassi da parte della Bank of England. La riunione della BoE "è cruciale non tanto per i tassi che resteranno invariati, ma per verificare l’atteggiamento della banca centrale alla luce del recente deterioramento dei dati (negative anche le vendite al dettaglio di maggio pubblicate oggi) e dell’esito delle elezioni", rimarcano gli esperti di Intesa Sanpaolo.