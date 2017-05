Forex: sterlina sotto pressione, sondaggi vedono ridursi vantaggio Conservatori

Alberto Bolis 26 maggio 2017 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

La sterlina perde terreno sul mercato valutario scendendo sotto quota 1,29 contro il dollaro Usa sulla scia di nuovi sondaggi che vedono ridursi ulteriormente il vantaggio del Partito Conservatore in vista delle elezioni del prossimo 8 giugno. Un sondaggio realizzato da YouGov per il Times rivela che il vantaggio del partito guidato da Theresa May è sceso di altri 5 punti percentuali.