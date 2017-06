Forex: sterlina positiva, sondaggio Guardian vede Conservatori avanti di 11 punti

Alberto Bolis 5 giugno 2017 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

La sterlina tenta il rimbalzo sul mercato valutario a pochi giorni dalle elezioni politiche in Gran Bratagna, in programma giovedì 8 giugno. L'attacco terroristico avvenuto nel weekend nel cuore di Londra ha aggiunto incertezza sulla tornata elettorale, ma un nuovo sondaggio targato Guardian/ICM esclude la possibilità di un cambio di Governo assegnando al Partito Conservatore della premier Theresa May 11 punti di vantaggio nei confronti del Partito Laburista. La sterlina guadagna circa lo 0,15% contro il dollaro riportandosi sopra quota 1,29.