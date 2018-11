Forex: sterlina piatta dopo accordo da 27 leader Ue su Brexit. Ora c'è lo scoglio Parlamento UK

Daniela La Cava 26 novembre 2018 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Sul mercato forex la settimana si apre con una sterlina poco mossa dopo il via libera ufficiale all'accordo tra Unione europea e Regno Unito sulla cosiddetta Brexit, con gli operatori che guardano al prossimo setp, vale a dire la ratifica da parte del Parlamento britannico. Poco prima dell'avvio delle contrattazioni in Europa, il cambio sterlina/dollaro viaggia in area 1,2817 (+0,04%)."I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'accordo di divorzio" dal Regno Unito "e alla Dichiarazione politica congiunta" sui rapporti futuri con il paese. È quanto ha annunciato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, al termine del vertice Ue sulla Brexit. Adesso per la premier Theresa May bisogna ottenere l'approvazione parlamentare per l'accordo a Westminster per proseguire con con il progetto Brexit, un fallimento potrebbe portare (tra le ipotesi sul tavolo) il Regno Unito a lasciare l'Ue senza una intesa.