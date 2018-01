Forex: sterlina balza nei confronti del dollaro, sui massimi dal voto Brexit

Valeria Panigada 12 gennaio 2018 - 16:13

Balzo della sterlina che ha toccato il livello più alto nei confronti del dollaro dal giorno del referendum sulla Brexit nel giugno 2016. Il movimento è scattato in scia all'indiscrezione Bloomberg, secondo cui i funzionari di Spagna e Olanda starebbero cercando di spingere all'interno della Ue per un accordo di soft Brexit, che mirerebbe a mantenere un rapporto commerciale intenso anche dopo il divorzio tra Londra e Bruxelles, previsto nel 2019. La sterlina ha raggiunto un massimo intraday a 1,3693 dollari, il massimo da giugno 2016 quando venne votata l'uscita della Gran Bretagna dal blocco europeo, per poi muoversi in area 1,3672 dollari.