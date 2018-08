Forex: sterlina ancora in calo contro l'euro, May si prepara per una Brexit senza accordo

Valeria Panigada 8 agosto 2018 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Continua la discesa della sterlina nei confronti dell'euro sui timori di una uscita di Londra dall'Unione europea senza accordo, la cosiddetta no-deal Brexit. Per il terzo giorno consecutivo la moneta inglese perde terreno verso l'euro con il cross Eur/Gbp in rialzo oggi di mezzo punto percentuale a 0,90. Secondo alcune indiscrezioni di Bloomberg, il primo ministro Theresa May starebbe intensificando i preparativi nel caso in cui i negoziati sulla Brexit falliscano e Londra lascia il blocco europeo senza accordo. May starebbe pianificando una riunione di governo per l'inizio di settembre per capire come gestire questa eventualità. Nei giorni scorsi, il Segretario al Commercio internazionale britannico, Liam Fox, aveva ammesso in un’intervista al Sunday Times che esiste una probabilità del 60% che il Regno Unito lasci l’Unione Europea senza un accordo.