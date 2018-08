Forex: non ci sono ragioni per acquistare sterline (analisti)

Luca Fiore 9 agosto 2018 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Al momento, non ci sono molte ragioni per detenere sterline: i dati economici sono deboli, la situazione politica è confusionaria e il sentiment è scarso. Questo il commento di Jeremy Cook, capo economista di WorldFirst, sull’attuale situazione della valuta d’Oltremanica.“Inoltre, temiamo che il peggio debba ancora arrivare visto che i rumor su un mancato accordo sulla Brexit sono destinati ad aumentare con l’avvicinarsi del Consiglio europeo in ottobre, a meno che non si possa concordare un’estensione dell’articolo 50”.“Se alcuni Brexiteers potrebbero credere che le esplosioni siano fuochi d’artificio celebrativi, in realtà potremmo probabilmente dover fronteggiare uno scenario di devastazione economica”.