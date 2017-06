Forex: hung parliament potrebbe far scendere sterlina fino a 1,24 (analisti)

Titta Ferraro 9 giugno 2017 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

L'esito delle elezioni britanniche ha portato un'ondata di incertezza soprattutto legata alla futura stabilità politica in Gran Bretagna e alla possibili conseguenze sui negoziati per la Brexit. La sterlina ha subito corretto al ribasso e viaggia a quota 1,27 rispetto ad area 1,30 in cui si era spinta nei giorni scorsi.



"I timori del mercato si manifesteranno innanzitutto nel settore valutario - commenta James Butterfill, Head of Research & Investment Strategy per ETF Securities - determinando anche un incremento della volatilità. Un parlamento senza maggioranza assoluta (un “hung parliament”) potrebbe portare la sterlina a 1,24 contro il dollaro americano".



"Con i negoziati sulla Brexit a questo punto probabilmente in salita - argomenta l'esperto di ETF Securities - Teresa May potrebbe dover lasciare l’incarico o essere costretta a un processo estremamente lungo per formare una coalizione. E’ probabile che questo fattore, insieme alla mancanza di unità politica in parlamento, inciderà sulle negoziazioni per la Brexit, che inizieranno fra due settimane".