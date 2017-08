Forex: euro/sterlina protagonista di giornata dopo annuncio BoE. +0,70% per il cross

Alessio Trappolini 3 agosto 2017 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

Trascorse già diverse ore dalla diffusione della decisione presa dalla Bank of England in tema di politica monetaria, il cambio fra euro e sterlina britannica è ancora il grande protagonista di giornata nel forex.Con un guadagno che al momento si aggira sopra lo 0,70 per cento, il cross fra le due divise ha disegnato due figure rialzista già nei primissimi minuti successivi all’annuncio da parte di Mark Carney, Governatore della BoE, di rivedere al ribasso le stime di crescita per l’economia d’Oltremanica.In questo quadro l’eur/gbp ha rotto al rialzo la resistenza statica espressa da quota 0,90 e al momento veleggia nello strettissimo trading range fra 0,902 e 0,904 sterline.