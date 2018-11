Caos Brexit: sterlina in recupero dopo giovedì nero, ago bilancia giudizio Parlamento UK

Daniela La Cava 16 novembre 2018 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Nel caos Brexit la sterlina resta una sorvegliata speciale. Dopo lo scivolone di ieri dopo le dimissioni di alcuni ministri inglese (fermi oppositori dell'intesa, o meglio della bozza d'accordo, con l'Ue sulla Brexit), la valuta britannica sta tentando il recupero, anche se la volatilità è destinata a continuare nelle prossime settimane. Intanto in questo momento il cambio sterlina/dollaro Usa scambia a 1,2809 (+0,27%)."Nonostante la modesta ripresa, i mercati sono cauti sulla sterlina e l'indice di volatilità del pound è a 15,68, il livello più alto da giugno 2016", commenta Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades, sottolineando che "la bozza di accordo per la Brexit sta incontrando una dura resistenza da tutti i lati dello spettro politico e farla approvare dal Parlamento non sarà facile per il primo ministro Theresa May". Evangelista avverte che "se dovessero dimettersi altri ministri, la stessa sopravvivenza del governo sarà in gioco e se questa linea dovesse essere attraversata entreremo in un territorio inesplorato; ci sarà ancora meno chiarezza sul risultato della Brexit". Quanto alla sterlina, se il progetto di accordo proposto dovesse essere respinto, "è molto probabile che perderà sostegno e si prevedono ulteriori perdite", conclude l'esperto.