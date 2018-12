Brexit: sterlina verso parità con euro, salirà solo con non uscita da UE (analisti)

Titta Ferraro 13 dicembre 2018 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

La premier britannica Theresa May ieri è riuscita a superare la sfida del voto di sfiducia presentato da alcuni deputati del suo partito Tory. Rimangono ancora molte nubi circa i prossimi sviluppi sul fronte Brexit. "È indubbio però che il governo May rimanga comunque fragile, con un Primo Ministro che rischia di veder bocciato dal parlamento il proprio piano d’uscita a causa della forte opposizione interna al proprio partito: in quel caso la Gran Bretagna uscirebbe con un no deal, ipotesi non da escludere", argomenta Massimo Siano, co-head Southern Europe distribution di WisdomTree."Qualsiasi notizia positiva sulla Brexit è comunque negativa per la sterlina", taglia corto Siano, che aggiunge: "La valuta britannica si rafforzerebbe solo in caso di non uscita dall'UE ma ad oggi le probabilità sono scarse".L'esperto di WisdmoTree ritiene che ritardare il processo di uscita non è sufficiente a tenere la sterlina su livelli elevati ma forse renderebbe il GBP meno volatile di quanto non sarebbe a seguito di una hard Brexit. Il mercato comunque è pessimista, non a caso il cambio euro-sterlina è a 0,90. Solo nel 2008-2009, a seguito del contagio della crisi dei subprime, la sterlina aveva raggiunto picchi un po’ più bassi contro l’euro."La Brexit potrebbe portare la sterlina almeno alla parità con la moneta unica: dal referendum Brexit la sterlina è tra le valute più svalutate, solo la lira turca è riuscita a fare peggio", conclude Siano.