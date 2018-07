Brexit: caduta governo May aprirebbe caos politico con chiaro impatto sulla sterlina (analisti)

Titta Ferraro 10 luglio 2018 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Le dimissioni del ministro della Brexit, David Davis, e soprattutto quelle del ministro degli esteri, Boris Johnson, hanno aperto una crepa nel governo May anche se la reazione del mercato è stata contenuta, con la sterlina scesa in maniera contenuta dopo le dimissioni di Johnson.Per chiedere una mozione di sfiducia al governo May servirebbe il voto di 48 dei 316 parlamentari conservatori."Al momento non è chiaro se partirà una mozione di sfiducia, anche se i numeri per la richiesta sembrano esserci", argomenta Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners. Dovesse cadere il Governo May, seconda Sersale sarebbe il caos politico in Gran Bretagna con chiaro impatto sulla divisa. "Viceversa, dovesse la May sopravvivere, lo scenario di una soft Brexit ne risulterebbe assai rafforzato", conclude Sersale che propende per questo secondo caso.