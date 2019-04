Argento: "scenario interessante", da monitorare livello 14,9$ (analisti)

Daniela La Cava 12 aprile 2019 - 14:42

Trai metalli preziosi, seduta positiva argento si muove in rialzo: le quotazioni del metallo avanza dello 0,61% a 14,96 dollari. Per Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, "lo scenario è interessante per l'argento, che ora sta giocando con il livello di supporto di 14,9-15 dollari". Secondo l'esperto, per l'argento la tendenza sembra più debole rispetto all'oro ed è stato già testato ieri il livello minimo in 3 mesi. "Se i prezzi scendono sotto il livello di 14,9 dollari, potrebbe esserci spazio per una discesa verso il prossimo supporto a 14,7 dollari", conclude De Casa.