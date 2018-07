Forex: evoluzione positiva negoziati Ue/Usa su dazi supporterà l’euro (analisti)

Daniela La Cava 26 luglio 2018 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

L’evoluzione positiva dei negoziati tra Stati Uniti e Unione europea sul fronte commerciale agirà a supporto all’euro. A dirlo l'ufficio studi di Intesa Sanpaolo che commenta la tregua commerciale tra Usa e Ue al termine del vertice tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello della Commissione europea, Jean-Claude Juncker."Sebbene l’accordo raggiunto sia solo un “cessate il fuoco”, per ora gli Stati Uniti sospendono l’entrata in vigore di nuovi dazi (rimangono quindi quelli su acciaio e alluminio) e l’Unione Europea si impegna a aumentare le importazioni di gas liquido americano e di prodotti agricoli (soia, colpita dalla rappresaglia cinese), ricordano gli esperti. Sebbene poi nessuna delle due parti abbia nominato esplicitamente i dazi sulle auto, è stato specificato che durante i negoziati non saranno introdotte nuove misure protezionistiche."Quello raggiunto è un accordo di massima ancora tutto da sviluppare, ma per il momento ha permesso all’euro di rafforzarsi sul dollaro dello 0,6% risalendo oltre 1,17 - segnalano da Intesa Sanpaolo -, la lettura dell’indice Ifo di ieri, in aumento a sorpresa e di solito guardato con attenzione dal mercato, ha lasciato il cambio quasi completamente indifferente".