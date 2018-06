Forex: euro strappa ancora al rialzo, superata quota 1,18 su crescenti attese per fine QE

Titta Ferraro 7 giugno 2018 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Nuovo strappo al rialzo per l'euro sulla spinta delle attese per un'accelerazione della Bce sul fronte uscita dal QE. Sul forex il cambio tra euro e dollaro è salito oltre la soglia di 1,18 toccando questa mattina un picco a 1,1808 (massimo a oltre due settimane). La divisa unica europea è in rafforzamento anche rispetto alle altre valute, con l'eur/chf risalito fino a 1,1640 franchi svizzeri.La bce nel meeting dui settiman prossima potrebbe dettagliare le modalità di uscita dal Bce. Ieri le parole del capo economista della BCE, Peter Praet, circa la presenza di tutti i presupposti per centrare il target di inflazione hanno ulteriormente alimentato le attese di una fine del QE entro fine anno.Anche Jens Weidmann, apresidente della Bundesbank, ha detto che le aspettative di una fine del QE entro la fine dell'anno sono plausibili, mentre il governatore della banca centrale olandese, Klaas Knot, è stato più netto dicendo che non vi è motivo di continuare il programma di allentamento quantitativo.