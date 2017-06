Forex: euro pronto ad attaccare quota 1,15, poi potrebbe ritracciare durante estate (analisti)

Titta Ferraro 29 giugno 2017 - 16:14

Prosegue la corsa rialzista dell'euro che questa mattina si è spinto ai nuovi massimi a oltre 13 mesi a 1,1433. A trainare la divisa unica europea sono ancora le parole di Mario Draghi su reflazione e rafforzamento crescita economica che alimentano le attese per l'avvio del tapering da parte della Bce.Ieri il cambio aveva ritracciato sotto l’1,13 dopo i rumors sulla BCE che segnalavano una cattiva interpretazione della parole di Draghi. "Tuttavia l’indiscrezione riportata da Bloomberg non è servita a “placare” gli operatori e, a questo punto, non è da escludere un’ultima gamba rialzista che potrebbe essere confinata ad 1,15, o poco sopra", rimarcano gli strategist di Mps Capital Services che mantengono comunque una view prodente con possibile ritracciamento del cambio nel corso dell’estate.