Forex: euro/dollaro verso quota 1,23$. Settimana ricca di spunti macro: focus su inflazione Usa

Daniela La Cava 12 febbraio 2018 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Sul mercato forex il cambio euro/dollaro si muove sotto la soglia di 1,23, ma è in recupero rispetto alla scorsa settimana. Questa mattina la moneta unica è in leggero recupero sul biglietto verde e in questo momento scambia a 1,2275, mostrando un moderato rialzo dello 0,20 per cento. La settimana appena iniziata è davvero ricca di indicazioni macro di rilievo, tra cui l'inflazione statunitense e della zona euro, ma anche il dato sul Pil per la zona euro.