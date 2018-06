Forex: euro/dollaro sopra 1,18$ in avvio di settimana, occhio alle riunioni di Fed e Bce

Daniela La Cava 11 giugno 2018 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

La settimana prende il via sul mercato forex con l'euro in rafforzamento nei confronti del dollaro. Come dimostra l’andamento del cambio euro/dollaro che sale di circa lo 0,3% a 1,1803. L'ottava da poco iniziata sarà scandita da numerosi appuntamenti di rilievo. A cominciare dalle riunioni delle tre principali banche centrali su scala globale: Federal Reserve (13 giugno), Banca centrale europea (14 giugno) e infine la Bank of Japan (15 giugno). "La Fed dovrebbe procedere con un rialzo dei tassi, mentre dalla Bce il mercato si aspetta indicazioni circa la fine del QE", rimarcano gli strategist di Mps Capital Services sottolineando che, sul fronte macro, forse il dato più importante della settimana sarà quello dell’inflazione americana di maggio. "Qualora uscisse al 2,7% come da consenso, si attesterebbe al massimo da sei anni, un valore già toccato nel febbraio 2017", aggiungono gli esperti.