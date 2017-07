Forex: euro/dollaro si porta sopra 1,15 in attesa della riunione della Bce

Daniela La Cava 18 luglio 2017 - 09:57

Occhi puntati oggi sul forex, e in particolare sui movimenti dell'euro/dollaro. La valuta di eurolandia sta guadagnando terreno sul dollaro e in questo momento il cross euro/dollaro viaggia in area 1,1528 (+0,44%) in crescita di circa lo 0,44 per cento. Gli operatori attendono le indicazioni che arriveranno dalla riunione di giovedì della Banca centrale europea (Bce). Attesa che sale soprattutto per le parole che verranno pronunciate dal governatore Mario Draghi, che potrebbero fornire degli spunti sulle future mosse della Bce (magari anche sul possibile avvio del tapering).