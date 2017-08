Forex: euro/dollaro schizza fino a 1,1884 dopo discorso Yellen

Titta Ferraro 25 agosto 2017 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

Dollaro ai minimi a tre settimane dopo le parole del presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, che non ha fatto alcun riferimento a politica monetaria e andamento economia nel suo discorso a Jackson Hole.Il cross euro/dollaro si è spinto fino a 1,1884, non lontano dai massimi a due anni poco sopra 1,19 toccati lo scorso 3 agosto. Sul dollaro hanno pesato in parte le parole del presidente della Fed di Dallas, Robert Kaplan, che richiede pazienza prima di aumentare ulteriormente i tassi di interesse.