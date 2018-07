Forex: euro/dollaro poco mosso, oggi discorso Draghi e Nouy a Francoforte

Daniela La Cava 11 luglio 2018 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

In attesa che aprano le Borse europee il cambio euro dollaro si muove in moderato calo: il cross valuta unica-biglietto verde mostra una lieve flessione dello 0,08% a quota 1,1737$. Ieri la moneta di eurolandia non ha trovato una sponda rialzista per andare verso quota 1,18$ dalle indicazioni macro, in particolare ha deluso l’indice Zew di luglio che è crollato ai minimi dall’agosto 2012.Intanto oggi è previsto un intervento del Governatore della Banca Centrale europea (Bce), Mario Draghi, che aprirà la conferenza di Francoforte “20 years of ESCB statistics: What’s next?”. Prenderanno parte anche altri membri del consiglio direttivo Bce, come Peter Praet e Yves Mersch, mentre Danièle Nouy chiuderà l'evento.