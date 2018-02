Forex: euro/dollaro oscilla a 1,23$, oggi inflazione finale eurozona. Mercato guarda già ad audizione Powell

Daniela La Cava 23 febbraio 2018 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Sul mercato forex il cambio euro/dollaro oscilla in area 1,23$ nel giorno in cui verrà diffuso il dato sull'inflazione della zona euro per il mese di gennaio, che è scesa all'1,3 per cento nella lettura preliminare. Il dato finale verrà diffuso alle 11."Sul fronte cambi, il prossimo evento su cui il mercato è focalizzato è l' audizione di Powell mercoledì prossimo al Congresso, la prima occasione per farsi un idea delle view del nuovo presidente Fed - afferma Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners Sgr -. Fino ad allora i principali cross potrebbero rendersi protagonisti di un range trading nervoso".