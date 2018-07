Forex: euro/dollaro oltrepassa soglia 1,17$, rally euro di breve durata? (analisti)

Daniela La Cava 5 luglio 2018 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Prosegue l'accelerazione del cambio euro/dollaro che L'ha portato a oltrepassare la soglia di 1,17$ (+0,48% a 1,1712), sostenuto dal dato sugli ordini industriali tedeschi che è risalito a sorpresa del 2,6% mensile a maggio, battendo di gran lunga le previsioni dell’1,1%."È la prima volta quest’anno che la stima rientra in territorio positivo, suggerendo che la debolezza di inizio anno fosse solo temporanea - sottolineano Peter Rosenstreich, head of market strategy e Arnaud Masset, analista di Swissquote -. In aggiunta a ciò, la moneta unica è sostenuta da illazioni in base alle quali alcuni membri della Bce siano ormai dell’idea che un rialzo dei tassi a fine 2019 arriverebbe troppo tardi. Un rumor di mercato forte, che ha dato così agli speculatori la possibilità di spingere ulteriormente gli acquisti sull’euro vendendo al contempo i Bund".Secondo i due esperti, nonostante una nuova propensione al rischio sui mercati, ci sono buone possibilità che il rally dell’euro sia solo di breve durata: a segnalare pericolo rosso all’orizzonte l’entrata in vigore della prima tranche di dazi americani sull’import cinese prevista per domani. C'è un terzo elemento da considerare: la diffusione delle minute dell’ultimo Fomc di giugno potrebbe costituire il vero catalizzatore dell’andamento delle curve dei T-bond nelle prossime ore.