Forex: euro/dollaro in area 1,18, cresce attesa per Jackson Hole

Titta Ferraro 22 agosto 2017 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Lieve ritracciamento in avvio di giornata per l'euro/dollaro che ieri aveva chiuso sui massimi a 1,1824. Ora il cross tra le due principali valute del forex viaggia a 1,1792. I mercati guardano agli appuntamenti dei prossimi giorni con il simposio di Jackson Hole che prenderà il via giovedì e vedrà protagonisti Yellen e Draghi (emtrambi parleranno venerdì).Oggi intanto in Europa è in arrivo lo ZEW tedesco di agosto, domani invece toccherà agli indici PMI preliminari di agosto.