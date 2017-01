Forex: euro/dollaro a ridosso di 1,06 in attesa delle payrolls Us

Titta Ferraro 6 gennaio 2017 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Poco mosso l'euro/dollaro dopo i progressi delle ultime sedute che hanno riportato il cross in area 1,06. A metà seduta l'eur/usd viaggia a 1,0586, in calo dello 0,16%. Oggi riflettori accesi sulla tornata di dati mensili sul mercato del lavoro statunitense. Le attese sono di un mantenimento del ritmo di creazione di posti di lavoro a +178mila nel mese di dicembre, in linea con il mese precedente.

Questa mattina intanto sono arrivate indicazioni abbastanza deboli dalla Germania con ordini all'industria e vendite al dettaglio entrambe in calo a novembre.