Forex: euro di slancio sopra 1,14 contro il dollaro

Titta Ferraro 29 giugno 2017 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Massimi a oltre 13 mesi per l'euro che prosegue la sua corsa rialzista. La divisa unica europea si è portata di slancio sopra quota 1,14 (massimo intraday a 1,1433) proseguendo il rally dei giorni scorsi, innescato dalle parole di Mario Draghi su reflazione e rafforzamento crescita economica che hanno acceso le scommesse circa l'avvicinarsi del momento in cui la banca centrale europea inizierà a valutare concretamente l'inizio del ritiro dello stimolo monetario. Spinta rianzista solo in parte smorzata nel pomeriggio di ieri dagli sforzi da parte di funzionari della BCE a stemperare i toni delle parole di Draghi.