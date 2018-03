Forex: euro debole in avvio di settimana. Focus su G20 e riunione Fed

Daniela La Cava 19 marzo 2018 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Debolezza sul mercato forex per l'euro che inizia l'ottava, con il cambio euro/dollaro che si muove sotto la soglia di 1,23. In attesa che prendano il via le contrattazioni in Europa, il cross valuta unica/biglietto verde cede circa lo 0,20% a quota 1,2267. Tra gli appuntamenti macro di giornata, la bilancia commerciale dell'Eurozona e dell'Italia. È inoltre previsto l'incontro del G20 a Buenos Aires, con focus sulle cripto valute."Anche se gli investitori rimangono preoccupati per le tensioni tra gli Stati Uniti e il resto del mondo sul fronte delle politiche commerciali, è anche una settimana importante per l'economia Usa e del Regno Unito, con la banca centrale americana pronta ad annunciare altro rialzo dei tassi", commenta Michael Hewson, chief market analyst di Cmc Markets UK.