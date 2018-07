Forex: Euro/dollaro si mantiene sopra soglia 1,17$, focus su payrolls e dazi

Daniela La Cava 6 luglio 2018 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Nessuno scossone in avvio di giornata sul fronte forex, con l'euro che mantiene la soglia di 1,17 dollari agguanta ieri dopo le positive indicazioni arrivate dall'industria tedesca e alle indiscrezioni in tema di Bce. E oggi non mancano gli spunti interessanti per far muovere il cambio più scambiato al mondo. A cominciare dall'entrata ufficiale in vigore dei dazi Usa sui prodotti cinesi per 34 miliardi di dollari. Sul fronte macro, il market mover di giornata sono i dati sul mercato del lavoro Usa. Alle 14.30 (ora italiana) il dipartimento del Lavoro americano pubblica il tasso sulla disoccupazione, la variazione delle buste paga nel settore non agricolo (le cosiddette non-farm payrolls) e l'andamento dei salari.