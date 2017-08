Forex: Euro/dollaro oltre 1,20, massimi gennaio 2015

Daniela La Cava 29 agosto 2017 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Lacorsa dell'euro non si arresta, con la valuta unica che sempre in primo piano sul mercato forex. Mentre le Borse europee prendono il via in territorio negativo, il cambio euro/dollaro oltrepassa la soglia di 1,20. Si tratta dei massimi da gennaio 2015.