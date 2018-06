Euro/dollaro viaggia sopra 1,17, focus su meeting Bce e su dettagli fine QE

Daniela La Cava 6 giugno 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Sul mercato forex il cambio euro/dollaro si mantiene sopra quota 1,17. Poco prima dell'avvio delle contrattazioni in Europa, il cross valuta unica/biglietto verde sale dello 0,09% a 1,1724 con gli operatori che guardano già alla prossima riunione della Banca centrale europea (Bce) che si terrà a Riga il prossimo 14 giugno. Secondo quanto riportato da Bloomberg, nel meeting di metà giugno l'istituto di Francoforte potrebbe già pronta dettagliare le modalità di chiusura del QE.L'indiscrezione, ricorda Alessandro Balsotti di JCI Capital Limited, ha riportato ieri in quota (sopra 1,17) l’Eur/Usd che aveva subito qualche perdita andando a braccetto con le difficoltà degli asset italiani. "Dopo una serie di dati debolucci nelle ultime settimane in molti pensavano che la riunione di luglio sarebbe stata un palcoscenico più probabile", afferma l'esperto, secondo il quale "l’area 1.1725-1.1730 rimane la prima resistenza importante da superare se si hanno velleità rialziste".