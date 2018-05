Euro/dollaro torna sopra 1,17$ in attesa dell'inflazione eurozona, scenario politico italiano sotto i fari

Daniela La Cava 31 maggio 2018 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi per l'euro che continua a guadagnare terreno nei confronti del dollaro. Questa mattina il cambio valuta unica/biglietto verde avanza dello 0,36% a 1,1705. Il mercato attende le indicazioni sull'inflazione per l'area euro che arriveranno in mattinata, con il consensus che punta su un balzo al'1,6% annuo dal +1,2% precedente."Un allentamento parziale delle tensioni sull’Italia ha permesso ieri all’euro di recuperare contro dollaro, mettendo a segno un apprezzamento di oltre l’1% e risalendo verso 1,1680, livello su cui scambia ora - commentano dall'ufficio studi di Intesa Sanpaolo -. Lo scenario politico italiano rimane altamente incerto e polarizza l’attenzione dei mercati, mentre il numeroso flusso di dati in uscita tra ieri e oggi sembra avere un impatto solo marginale".