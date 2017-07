Enertronica: nuova commessa EPC negli Stati Uniti

Daniela La Cava 18 luglio 2017 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Enertronica ha sottoscritto una commessa per la realizzazione di una centrale fotovoltaica di 27 MWp da realizzarsi in Nevada negli Stati Uniti. La commessa, il cui controvalore è di circa 10 milioni di euro è stata sottoscritta con uno delle principali utilities mondiali attive nel settore delle energie rinnovabili, sarà completata entro il 2017. Lo rende noto la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici.La commessa, si legge nel comunicato, è di particolare rilevanza in quanto testimonia gli sforzi fatti dal Gruppo Enertronica in relazione al mercato statunitense, uno dei principali mercati mondiali nel settore delle energie rinnovabili. Le attività di costruzione saranno coordinate e gestite dalla società Enertronica Inc, controllata al 100% dal Gruppo Enertronica, mentre la fornitura dei sistemi di ancoraggio sarà di pertinenza diretta della holding Enertronica.