Crisi Golfo accende l'oro, metallo tocca massimi a 6 settimane

Titta Ferraro 5 giugno 2017 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Incipit di ottava con quotazioni in rialzo per l'oro portatosi ai massimi a sei settimane. Il prezzo del metallo giallo è salito questa mattina fino a 1.284,69 dollari l'oncia con gli investitori spinti sull'oro dal crescere delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dal nuovo attacco terroristico a Londra.

Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bahrain hanno annunciato oggi la chiusura dei legami con il Qatar accusando il paese di sostenere il terrorismo accusandolo di sostenere gruppi armati come Isis e Al Qaeda.